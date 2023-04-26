26 Апреля 2023
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО В России
Фото: МЧС

В Сосьве обнаружили останки второго погибшего в результате пожара

Останки второго погибшего в результате пожара найдены в уральском поселке Сосьва. Об этом сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

"Сегодня вечером входе поисковых мероприятий в одном из домов по улице Ленина обнаружены обгоревшие останки еще одного человека - предположительно, пожилой женщины", - говорится в телеграм-канале ведомства. Уточняется, что погибшая числилась пропавшей.

Ранее сообщалось о погибшем при пожаре в Сосьве пожилом мужчине.

Напомним, шесть пожаров за последние сутки разгорелось в населенных пунктах региона. Сильнее всего пострадал поселок Сосьва, где огнем поражено 9000 "квадратов". В результате пожаров почти 700 человек всего за несколько часов остались без крыши над головой. В Сосьве введен режим ЧС. Сотни заключенных сгоревшего лечебно-исправительного учреждения ЛИУ-23, больных туберкулезом и ВИЧ, эвакуированы.

Теги: сосьва, пожар, погибший


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