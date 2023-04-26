Генпрокурор РФ поручил провести проверку из-за пожаров в Сосьве

Генпрокурор РФ Игорь Краснов поручил провести проверку из-за пожаров в поселке Сосьва, в том числе оценить действия местных властей по предупреждению пожаров. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Генпрокуратурой РФ взят на контроль ход расследования уголовных дел, возбужденных в связи с пожаром по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и статье 168 УК РФ (уничтожение или повреждение имущества по неосторожности).

Напомним, в Свердловской области из-за крупных пожаров в населенных пунктах сегодня введен режим повышенной готовности. Для жителей уральского поселка Сосьва, потерявших в огне свое жилье и имущество, были открыты "горячие линии".

В результате пожаров почти 700 человек всего за несколько часов остались без крыши над головой. Власти Екатеринбурга и области организовали сбор гуманитарной помощи пострадавшим от огня.