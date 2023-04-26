Минобороны сообщило о возвращении 40 российских военных из украинского плена

40 российских военных возвращены из украинского плена в результате переговоров, сообщило Минобороны РФ.

Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. Они будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации.

В свою очередь, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что четверо раненых были возвращены Украине сверх обмена "40 на 40".

10 апреля Минобороны сообщило о том, что 106 российских военнослужащих возвращены с подконтрольной киевскому режиму территории.