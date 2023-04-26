МиГ-31 упал в озеро в Мурманской области

При выполнении учебного полета в Мурманской области потерпел аварию истребитель МиГ-31, сообщает Минобороны России.

По данным ведомства, самолет упал в безлюдном месте.

Оба летчика катапультировались. Они эвакуированы, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Baza пишет, что пилоты упавшего самолета катапультировались лишь после того, как увели самолет в сторону от жилых домов. МиГ упал в озеро недалеко от поселка Риж-Губа, уточняет телеграм-канал.

Причина аварии пока неизвестна. Судя по видеокадрам, которые появились в Сети, истребитель загорелся в воздухе, а затем начал падать.