Тренер Татьяна Тарасова ответила чиновникам на слова о спортсменах-"предателях родины"

Нельзя называть предателями родины спортсменов, выступающих под нейтральным флагом, тем более, что на протяжении последних трех Олимпиад все российские атлеты именно этим и занимаются, считает заслуженный тренер СССР по фигурному катанию, знаменитый телекомментатор Татьяна Тарасова.

Она не согласилась с вице-премьером Дмитрием Чернышенко, который взял на себя ответственность и сравнил с предателями родины спортсменов, которые на условиях МОК будут принимать участие в Олимпийских играх.

"Родину предавать не нужно. Предательство и участие в Олимпиаде под нейтральным флагом — это разные вещи. Мы уже участвовали под нейтральным флагом, после флаг нам возвращали", - цитирует Татьяну Тарасову "РБК Спорт".