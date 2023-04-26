26 Апреля 2023
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Общество В России
Фото: Первый канал

Тренер Татьяна Тарасова ответила чиновникам на слова о спортсменах-"предателях родины"

Нельзя называть предателями родины спортсменов, выступающих под нейтральным флагом, тем более, что на протяжении последних трех Олимпиад все российские атлеты именно этим и занимаются, считает заслуженный тренер СССР по фигурному катанию, знаменитый телекомментатор Татьяна Тарасова.
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Она не согласилась с вице-премьером Дмитрием Чернышенко, который взял на себя ответственность и сравнил с предателями родины спортсменов, которые на условиях МОК будут принимать участие в Олимпийских играх.

"Родину предавать не нужно. Предательство и участие в Олимпиаде под нейтральным флагом — это разные вещи. Мы уже участвовали под нейтральным флагом, после флаг нам возвращали", - цитирует Татьяну Тарасову "РБК Спорт".

Теги: татьяна тарасова, олимпиада, спортсмены, предательство


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