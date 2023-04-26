26 Апреля 2023
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Происшествия За рубежом
Фото:Накануне.RU

Директор Российского центра науки и культуры высказалась о возможных причинах его поджога

Директор расположенного в столице Кипра Никосии Российского центра науки и культуры Алина Радченко назвала возможную причину пожара, который случился в здании. По ее словам, достоверно сказать сейчас что-либо о причинах нельзя, могут быть только предположения.

В городе, говорит Радченко, достаточно активно работает проукраинская диаспора и посольства недружественных стран, пишет РИА Новости. Они поддерживают любых общественных деятелей, которые готовы вести антироссийскую работу. Если окажется, что пожар стал результатом поджога, то это может быть ответом на его жесткую позицию, говорит Радченко.

Напомним, ранее директор центра сообщила о том, что, по данным очевидцев, в здание бросили "коктейли Молотова". Произошло два сильных хлопка, горели стена и крыша.

Теги: Никосия, Российский центр науки и культуры


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Ранее 26.04.2023 14:51 Мск На Кипре в здание Российского центра науки и культуры бросили "коктейли Молотова"

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