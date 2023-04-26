26 Апреля 2023
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Общество Челябинская область
Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

В челябинском ЗАТО построят образовательный кампус

В Челябинской области планируют построить второй кампус. Он появится в Снежинске. Об этом на форуме-диалоге "Национальный интерес, экология, безопасность" сообщил губернатор Алексей Текслер.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона, в 2019 году Челябинская область и госкорпорация "Росатом" подписали соглашение о сотрудничестве. Документ затрагивает широкий круг вопросов – от социально-экономического развития атомградов до реализации высокотехнологичных инвестиционных проектов.

В настоящий момент обсуждается реализация проекта строительства кампуса в Снежинске. "В центре города мы хотим сформировать новый кампус, образовательное пространство, куда будут приглашать магистрантов со всей страны, чтобы они учились и связывали свое будущее с "Росатомом", – сообщил Алексей Текслер.

Теги: ЗАТО, кампус, Алексей Текслер,


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