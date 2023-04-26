СМИ: В Тюменской области девятиклассник изнасиловал 11-летнюю сестру

Девятиклассник изнасиловал свою 11-летнюю сестру, пока родителей не было дома, сообщает telegram-канал SHOT.

По данным канала, преступление якобы было совершено в Тюменской области. Пострадавшая долго не рассказывала о произошедшем, но в конечном счете призналась матери. Та сообщила в полицию. Подростка задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Сообщается, что семья, в которой все произошло, является многодетной. У девочки есть еще два брата: одному около года, второму — 18 лет.