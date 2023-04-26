26 Апреля 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Дорожники на месяц перекроют движение по дублеру Краснолесья и улице Печерской

В мае и июне многим жителям Екатеринбурга снова придется пересмотреть свой маршрут: на двух участках на месяц будет перекрыто движение транспорта.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, с 00.00 10 мая до 00.00 31 мая компания ООО "Брусника" будет проводить на улице Печерской работы по прокладке теплосетей. Дорожные знаки и указатели будут установлены ближе к закрытию, а по завершению работ строители восстановят все элементы нарушенного благоустройства.

Вместе с тем, с 15 мая по 18 июня АО "Екатеринбургская теплосетевая компания" перекроет движение по дублеру улицы Краснолесья, на участке от улицы Вильгельма де Геннина до улицы Рябинина. Дорожные знаки также будут установлены, а элементы благоустройства восстановлены.

Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут. С этим поможет информационная карта Официального портала Екатеринбурга, где указаны все актуальные дорожные перекрытия.

Теги: Екатеринбург, перекрытие, дорожники, Краснолесье, Печерская, теплосети


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