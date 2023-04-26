Обвиняемую в убийстве Дугиной до сих пор не ищут за границей

Генеральная прокуратура РФ до сих пор не получила от Интерпола ответ, будет ли ведомство по запросу России инициировать по своим каналам поиск объявленной в международный розыск Натальи Вовк, обвиняемой в убийстве журналистки Дарьи Дугиной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Напомним, Дарья Дугина погибла в августе прошлого года в результате подрыва автомобиля в то время, когда она возвращалась с фестиваля "Традиция" в Подмосковье. Следственные органы установили причастность к убийству журналистки двух граждан Украины – Натальи Вовк и Богдана Цыганенко. Как считают в Следственном комитете, подозреваемые действовали по заданию украинских спецслужб.

В ноябре прошлого года Басманный районный суд города Москвы заочно арестовал на два месяца Наталью Вовк. Она находится в международном розыске. Накануне суд санкционировал заочный арест Цыганенко, он также был объявлен в международный розыск. Сделано это было для объявления фигуранта в международный розыск по линии Интерпола.