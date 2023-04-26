26 Апреля 2023
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Политика В России За рубежом Украина
Фото: преесс-служба президента России

Экс-посол КНР в России будет спецпредставителем Китая по урегулированию конфликта на Украине

Сразу после переговоров Си Цзиньпина и Владимира Зеленского МИД КНР объявил о назначении спецпредставителя Китая по урегулированию российско-украинского конфликта. Он должен будет посетить с целью консультаций Украину и другие заинтересованные страны.

Спецпредставителем стал 70-летний Ли Хуэй, бывший посол КНР в России. Ли Хуэй много лет работал в китайском посольстве в СССР, затем – в России, с 2019-го года он был специальным представителем правительства КНР по делам Евразии.

Теги: ли хуэй, переговоры, украина, си цзиньпин, посол, китай


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