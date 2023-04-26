Путин и Эрдоган завтра поучаствуют в церемонии получения ядерного топлива на АЭС "Аккую"

Президенты России и Турции 27 апреля примут участие в церемонии завозки ядерного топлива на АЭС "Аккую". Объект строится Росатомом.

Сообщается, что топливо на АЭС завезут российское, на нем начнет работать первый энергоблок станции.

Владимир Путин будет участвовать в церемонии дистанционно, по видеосвязи. Реджеп Тайип Эрдоган, вероятно, прибудет на объект лично, хотя сегодня он по состоянию здоровья отменил предвыборные поездки в несколько турецких городов.