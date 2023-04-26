26 Апреля 2023
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Политика В России За рубежом
Фото: kremlin.ru

Путин и Эрдоган завтра поучаствуют в церемонии получения ядерного топлива на АЭС "Аккую"

Президенты России и Турции 27 апреля примут участие в церемонии завозки ядерного топлива на АЭС "Аккую". Объект строится Росатомом.

Сообщается, что топливо на АЭС завезут российское, на нем начнет работать первый энергоблок станции.

Владимир Путин будет участвовать в церемонии дистанционно, по видеосвязи. Реджеп Тайип Эрдоган, вероятно, прибудет на объект лично, хотя сегодня он по состоянию здоровья отменил предвыборные поездки в несколько турецких городов.

Теги: владимир путин, реджеп тайип эрдоган, аккую, аэс, церемония, видеосвязь


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