В Тюмени ликвидировали пожар в пятиэтажке

Открытое горение кровли жилого дома по ул. Воровского, 21, в Тюмени ликвидировано, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления МЧС России.

К тушению была привлечена 31 единица техники, 109 человек. Из них от МЧС - 89 человек личного состава и 25 единиц техники. Погибших и пострадавших нет. Работы на месте продолжаются. Причины пожара выясняются.

Прокурор Тюменской области Владислав Московских взял на контроль проведение проверки по факту пожара. Он поручил провести проверку, установить причины и условия произошедшего, дать оценку соблюдению требований противопожарной безопасности, исполнению управляющей компанией требований закона, а также проконтролировать размещение погорельцев и оказание им помощи.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, сообщение о пожаре поступило в третьем часу дня. Загорелся балкон верхнего этажа пятиэтажки, пламя быстро распространилось на кровлю. Спасатели эвакуировали 38 человек. Из зоны воздействия опасных факторов пожара спасено восемь человек.