В Москве "накрыли" колл-центры мошенников, работавших на ВСУ

26 Апреля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Фильм "Вызов" — новый киноуспех

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Москва
Фото: Накануне.ru

В Москве "накрыли" колл-центры мошенников, работавших на ВСУ

В Москве сотрудники ФСБ пресекли работу колл-центров мошенников, работавших на вооруженные силы Украины (ВСУ).

По данным силовиков, представляясь сотрудниками российских силовых ведомств и работниками финансовых учреждений, мошенники обманом вынуждали граждан переводить деньги на указанные ими банковские карты, пишет РИА Новости. Полученные деньги обналичивали в банкоматах в различных регионах РФ и курьерами доставляли в обменные пункты, где их конвертировали в криптовалюту и переводили через анонимные криптокошельки на счета получателей на Украине.

Преступники морально давили на пострадавших ради выведения их из состояния психологического равновесия, чтобы заставить их совершить резонансные преступления против общественной безопасности на территории Московского региона. По данным УФСБ, "отличительной особенностью указанных колл-центров являлась специализация на мошеннических действиях в отношении лиц, проживающих за рубежом, преимущественно в Германии, Испании, Франции. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 ("Мошенничество"). Устанавливаются обстоятельства преступлений и причастные к ним люди.

Теги: УФСБ по Москве, колл-центр, ВСУ


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети