В Москве "накрыли" колл-центры мошенников, работавших на ВСУ

В Москве сотрудники ФСБ пресекли работу колл-центров мошенников, работавших на вооруженные силы Украины (ВСУ).

По данным силовиков, представляясь сотрудниками российских силовых ведомств и работниками финансовых учреждений, мошенники обманом вынуждали граждан переводить деньги на указанные ими банковские карты, пишет РИА Новости. Полученные деньги обналичивали в банкоматах в различных регионах РФ и курьерами доставляли в обменные пункты, где их конвертировали в криптовалюту и переводили через анонимные криптокошельки на счета получателей на Украине.

Преступники морально давили на пострадавших ради выведения их из состояния психологического равновесия, чтобы заставить их совершить резонансные преступления против общественной безопасности на территории Московского региона. По данным УФСБ, "отличительной особенностью указанных колл-центров являлась специализация на мошеннических действиях в отношении лиц, проживающих за рубежом, преимущественно в Германии, Испании, Франции. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 ("Мошенничество"). Устанавливаются обстоятельства преступлений и причастные к ним люди.