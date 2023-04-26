В ДИПе подтвердили "срочное" возвращение Куйвашева из Узбекистана только к вечеру

26 Апреля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Фильм "Вызов" — новый киноуспех

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В ДИПе подтвердили "срочное" возвращение Куйвашева из Узбекистана только к вечеру

Губернатор Свердловской области "срочно возвращается из Республики Узбекистан, где находился с рабочим визитом" из-за пожара в Сосьве, сообщили в областном департаменте информполитики. Отметим, что "срочность" губернатора выглядит неоднозначно - и деревня уже сгорела, и выставка Иннопром закончилась.

Первыми о "срочном" прерывании командировки свердловского губернатора заговорили паблики, в том числе и Telegram-канал "Не для протокола", который связывают с администрацией губернатора. Сообщения стали поступать с 08.50 утра. Однако "срочно" губернатор не вернулся и только к вечеру ДИП официально подтвердил информацию. Согласно данным ДИПа, по приезде Евгений Куйвашев сразу направится в пострадавший от огня поселок Сосьва.

"Губернатор Евгений Куйвашев срочно возвращается из Республики Узбекистан, где находился с рабочим визитом, чтобы отправиться в Сосьву — на место пожара. Глава региона незамедлительно выедет на место сразу после возвращения в регион. Отметим, Евгений Куйвашев держит ситуацию под личным контролем. Об изменении ситуации губернатору докладывается в постоянном режиме", - говорится в сообщении.

Отметим, что губернатор находился в Ташкенте по случаю проведения "Иннопрома". Согласно расписанию, выставка закончилась сегодня, а региональные власти официально сообщили о возвращении только вечером.

Что будет делать губернатор в сгоревшем поселке поздним вечером, когда все силы буквально всех ведомств уже были задействованы для помощи пострадавшим - тоже не ясно.

Отсутствие на Среднем Урале губернатора в момент природных катаклизмов уже стало традицией, однако в этот раз Куйвашев был не в отпуске. "За старшего" снова остался первый заместитель губернатора Алексей Шмыков. Он и отправился в Сосьву рано утром. Под руководством Шмыкова в местном Доме Культуры открылся центр помощи людям. По словам Шмыкова, в первую очередь погорельцам оперативно по закону выплачивается 10 тысяч рублей.

Возможно, "срочность" вызвана звонком президента страны Владимира Путина. Телефонный разговор с президентом состоялся незадолго до публикации информации о "срочном" возвращении. В течение дня глава региона дистанционно ввел режим повышенной готовности. По информации департамента информполитики, Куйвашев распорядился развернуть в поселке штаб по вопросам размещения погорельцев, обеспечения водой и продуктами, материальной помощью, а также восстановления документов и банковских карт.

Теги: Куйвашев, Узбекистан, губернатор, командировка, Сосьва, пожар


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети