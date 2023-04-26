В ДИПе подтвердили "срочное" возвращение Куйвашева из Узбекистана только к вечеру

Губернатор Свердловской области "срочно возвращается из Республики Узбекистан, где находился с рабочим визитом" из-за пожара в Сосьве, сообщили в областном департаменте информполитики. Отметим, что "срочность" губернатора выглядит неоднозначно - и деревня уже сгорела, и выставка Иннопром закончилась.

Первыми о "срочном" прерывании командировки свердловского губернатора заговорили паблики, в том числе и Telegram-канал "Не для протокола", который связывают с администрацией губернатора. Сообщения стали поступать с 08.50 утра. Однако "срочно" губернатор не вернулся и только к вечеру ДИП официально подтвердил информацию. Согласно данным ДИПа, по приезде Евгений Куйвашев сразу направится в пострадавший от огня поселок Сосьва.

"Губернатор Евгений Куйвашев срочно возвращается из Республики Узбекистан, где находился с рабочим визитом, чтобы отправиться в Сосьву — на место пожара. Глава региона незамедлительно выедет на место сразу после возвращения в регион. Отметим, Евгений Куйвашев держит ситуацию под личным контролем. Об изменении ситуации губернатору докладывается в постоянном режиме", - говорится в сообщении.

Отметим, что губернатор находился в Ташкенте по случаю проведения "Иннопрома". Согласно расписанию, выставка закончилась сегодня, а региональные власти официально сообщили о возвращении только вечером.

Что будет делать губернатор в сгоревшем поселке поздним вечером, когда все силы буквально всех ведомств уже были задействованы для помощи пострадавшим - тоже не ясно.

Отсутствие на Среднем Урале губернатора в момент природных катаклизмов уже стало традицией, однако в этот раз Куйвашев был не в отпуске. "За старшего" снова остался первый заместитель губернатора Алексей Шмыков. Он и отправился в Сосьву рано утром. Под руководством Шмыкова в местном Доме Культуры открылся центр помощи людям. По словам Шмыкова, в первую очередь погорельцам оперативно по закону выплачивается 10 тысяч рублей.

Возможно, "срочность" вызвана звонком президента страны Владимира Путина. Телефонный разговор с президентом состоялся незадолго до публикации информации о "срочном" возвращении. В течение дня глава региона дистанционно ввел режим повышенной готовности. По информации департамента информполитики, Куйвашев распорядился развернуть в поселке штаб по вопросам размещения погорельцев, обеспечения водой и продуктами, материальной помощью, а также восстановления документов и банковских карт.