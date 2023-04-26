26 Апреля 2023
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Общество Челябинская область
Фото: Россети Урал

Алексей Текслер внес предложения по повышению благосостояния граждан

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на стратсессии, прошедшей под руководством премьер-министра РФ Михаила Мишустина, выступил с инициативами по повышению благосостояния граждан, передает корреспондент Накануне.RU.

Задача по повышению благосостояния граждан была поставлена президентом России Владимиром Путиным. Как отметил Михаил Мишустин, ее выполнению не должны мешать внешние угрозы и риски, включая санкции недружественных стран. В России дважды был увеличен прожиточный минимум, а также МРОТ. С 1 января 2024 года он будет проиндексирован еще раз на 18,5%. Правительство помогает регионам приводить зарплату бюджетников в соответствие с майскими указами Президента. Кроме того, в субъектах РФ запущены программы снижения бедности, в том числе введен социальный контракт и переобучение или повышение квалификации.

"Такой гибкий подход с учетом местной специфики позволит регионам быстрее закрыть свои потребности в кадрах", – отметил Михаил Мишустин.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер как председатель комиссии Госсовета РФ по направлению "Экономика и финансы" предложил ряд мер для повышения благосостояния граждан. Это обеспечение равномерности доходов для бюджетников, прежде всего, относящихся к категориям майских указов. Опережающее вовлечение в трудовые отношения и ускорение передачи квалификаций неработающей учащейся и начинающей карьеру молодежи. Глава региона подчеркнул, что необходимо более активно развивать дуальное образование.

"Для выпускников колледжей, которые вышли на работу на промпредприятия и хотят учиться дальше, запустить специальные образовательные программы высшего образования без отрыва или с минимальным отрывом от производства. Рассмотреть возможность запуска с федерального уровня механизмов поддержки наставничества, чтобы повысить закрепляемость рабочих кадров на предприятиях", - считает он.

Алексей Текслер отметил, что сейчас основной вектор повышения благосостояния граждан – это экономический рост и рост производительности труда. Для этого, по мнению главы региона, необходимо масштабировать нацпроект "Производительность труда".

"Нужно дать людям максимальную возможность работать и зарабатывать. В этой связи хочу отметить нацпроект "Производительность труда". Сегодня это один из эффективных инструментов повышения культуры производства и раскрытия потенциала действующих предприятий. Считаю, что нужно масштабировать проект, расширять круг предприятий-участников, помогая людям работать эффективнее и больше зарабатывать", - подчеркнул он.

В Челябинской области участниками нацпроекта являются 124 предприятия. "Буквально на наших глазах нацпроект "Производительность труда" создает новую промышленность, возвращает престиж рабочих профессий, привлекает на производства молодежь. Задача экспертов федерального и региональных центров компетенций - не просто оптимизировать процессы, расшить узкие места и добиться роста объемов выпуска продукции. Они формируют новую культуру высокой производительности труда, даже, я бы сказал, перенастраивают мышление", - ранее отмечал директор Фонда развития промышленности Челябинской области Сергей Казаков.

Для людей трудоспособного возраста, попавших в различные жизненные ситуации, по мнению главы региона, необходимо создать условия для официальной занятости. Для этого создан социальный контракт.

"Его нужно максимально ориентировать на развитие индивидуальной предпринимательской деятельности и личного подсобного хозяйства. Увеличивать долю таких контрактов", - отметил Алексей Текслер.

В Челябинской области в 2022 году социальный контракт оформили более 5 тыс. человек. Его максимальный размер в регионе составляет 350 тысяч рублей. "Благодаря соцконтракту можно пройти переобучение, открыть свое дело, развить личное подсобное хозяйство, устроиться на работу, получить поддержку в трудной жизненной ситуации. Оформить его могут семьи, в которых доход на человека за последние три месяца ниже регионального прожиточного минимума", – сообщила министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина.

Теги: Алексей Текслер, экономика, социальный контракт,


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