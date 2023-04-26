Попова: Заболевших корью в России - более тысячи

Общее количество заболевших корью в РФ составляет более тысячи, контактировавших с ними - 300 тысяч, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, из этих 300 тысяч число не имеющих иммунитета около 6-7 тысяч, их нужно привить.

В ходе кампании по подчищающей противокоревой иммунизации в России удалось привить порядка 500 тысяч человек, сообщила Попова в интервью телеканалу "Россия-24".

Ранее сообщалось, что на фоне вспышек кори как минимум в половине российских регионов в частных клиниках наблюдается дефицит однокомпонентной вакцины от этого заболевания.

Минимум три московских вуза отправили студентов на удаленку из-за вспышек кори. 188 случаев заболевания корью лабораторно подтверждены в Дагестане.