Москва прокомментировала переговоры Си Цзиньпина и Зеленского

В Министерстве иностранных дел России прокомментировали телефонный разговор председателя КНР Си Цзиньпина и президента Украины Владимира Зеленского. В Москве довольны позицией Пекина и возмущены Киевом.

"Отмечаем готовность Китая прилагать усилия для налаживания переговорного процесса. При этом Киев демонстрирует неприятие любых здравых инициатив, направленных на урегулирование", - заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она добавила: "Украинские власти и их западные кураторы уже демонстрировали свои возможности по заматыванию мирных инициатив".