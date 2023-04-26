26 Апреля 2023
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО В России
Фото: В.Н. Горелых

Путин поручил помочь пострадавшим от пожаров на Среднем Урале

Президент России Владимир Путин поручил оказать помощь пострадавшим от пожаров на Среднем Урале.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы государства, Путин получает регулярные доклады от руководителя МЧС Александра Куренкова о ситуации с пожарами в Свердловской области. Также президенту докладывают о принятых мерах по ликвидации последствий и противодействию дальнейшему распространению огня.

Кроме этого, Владимир Путин провел телефонный разговор с губернатором региона Евгением Куйвашевым. Им были даны поручения по обеспечению социальной помощью и всем необходимым людей, потерявших кров.

Напомним, в Свердловской области из-за крупных пожаров в населенных пунктах сегодня введен режим повышенной готовности. Для жителей уральского поселка Сосьва, потерявших в огне свое жилье и имущество, были открыты "горячие линии".

Теги: Путин, помощь, доклады, пожары, Средний Урал


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