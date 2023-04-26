Китай направит спецпредставителя на Украину для обсуждения возможных переговоров

Китай направит своего спецпредставителя по евразийским делам на Украину и в другие страны для проведения углубленного общения со всеми сторонами по вопросам политического урегулирования конфликта, заявил председатель КНР Си Цзиньпин по итогам телефонного разговора с президентом Украины.

Официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин отметила, что "Китай последователен и четок в своей готовности развивать китайско-украинское стратегическое партнерство".

"Китай продолжит убеждать и продвигать мирные переговоры, а также прилагать усилия для скорейшего прекращения огня", - добавил Си.

Он отметил, что "диалог и переговоры являются единственным жизнеспособным выходом из украинского кризиса".