26 Апреля 2023
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Политика За рубежом Украина
Фото: RT

Китай направит спецпредставителя на Украину для обсуждения возможных переговоров

Китай направит своего спецпредставителя по евразийским делам на Украину и в другие страны для проведения углубленного общения со всеми сторонами по вопросам политического урегулирования конфликта, заявил председатель КНР Си Цзиньпин по итогам телефонного разговора с президентом Украины.

Официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин отметила, что "Китай последователен и четок в своей готовности развивать китайско-украинское стратегическое партнерство".

"Китай продолжит убеждать и продвигать мирные переговоры, а также прилагать усилия для скорейшего прекращения огня", - добавил Си.

Он отметил, что "диалог и переговоры являются единственным жизнеспособным выходом из украинского кризиса".

Теги: китай, украина, си цзиньпин, взалимир зеленский, переговоры, мирное урегулирование


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