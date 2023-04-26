Сотрудники сгоревшей в Сосьве ЛИУ-23 получат по 300 тысяч рублей

Сотрудники ЛИУ-23, сгоревшей во время пожара в Сосьве, получат неотложную материальную помощь в размере 300 тыс. рублей. Такое распоряжение дал директор ФСИН России Аркадий Гостев. Он же поручил создать комиссию в связи с произошедшим в свердловском поселке

Напомним, что во время пожара фактически было уничтожено лечебно-исправительное учреждение № 23. Домов лишились и сотрудники колонии. Помимо выплат, будет проведена оценка причиненного им ущерба. Руководство ФСИН уже решает вопрос о размещении личного состава, оставшегося без жилья.

"Директор ФСИН России Аркадий Гостев выражает искреннюю благодарность всем сотрудникам ЛИУ-23 и приданным силам за то, что, несмотря на быстро распространяющийся огонь, рискуя своими жизнями, они смогли четко и грамотно организовать эвакуацию содержащихся в колонии осужденных в другие исправительные учреждения и не допустить потерь среди личного состава и осужденных", - сообщает пресс-службе ФСИН России.

На месте работают начальник ГУФСИН России по Свердловской области генерал-лейтенант внутренней службы Александр Федоров, его заместители, сотрудники профильных служб, а также ведомственные психологи. В масштабах ведомства организован сбор пожертвований для поддержки попавших в беду коллег.

Напомним, что шесть пожаров за последние сутки разгорелось в населенных пунктах региона. Сильнее всего пострадал поселок Сосьва, где огнем поражено 9000 "квадратов" земли. В результате пожаров почти 700 человек всего за несколько часов остались без крыши над головой. Власти Екатеринбурга и области организовали сбор гуманитарной помощи пострадавшим от огня.