В Прикамье пожарные за сутки ликвидировали 25 ландшафтных и семь лесных пожаров

В Пермском крае пожарные за сутки ликвидировали 52 пожара, среди которых два крупных пожара в Чайковском и Чернушинском городских округах, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления ГУ МЧС России.

В ведомстве заявили об "огромных масштабах, сложных условиях и напряженной обстановке". Пожарные занимались ликвидацией 25 ландшафтных пожаров, участвовали в тушении семи лесных пожаров. Всего за один день они защитили от огня 20 домов и спасли две человеческие жизни.

"Огнеборцы в буквальном смысле выбиваются из сил, держат оборону, чтобы не пострадали населенные пункты", - говорится в сообщении.

Также за сутки пожарно-спасательные подразделения отреагировали на 12 ДТП и оказали помощь пострадавшим.