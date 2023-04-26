Миронов против "Кандинского": глава СРЗП обвинил нейросеть Сбера в русофобии

Глава "Справедливой России – За правду" Сергей Миронов направил генпрокурору письмо с просьбой проверить нейросеть "Кандинский" на предмет русофобии. Политик подозревает, что разработка Сбера предвзято относится к "Z-патриотам" ("изображает их в виде зомби") и русским (цвета флага нейросеть путает, тогда как для Украины и США, по данным Миронова, формирует аналогичные картинки правдоподобно).

Интересно, что совсем недавно председатель правления Сбербанка Герман Греф представлял "Кандинского" в Совете Федерации и даже показывал сенаторам картинки, которые нейросеть сгенерировала по запросам о них. Спикер палаты Валентина Матвиенко и ее коллеги получились весьма красивыми и патриотичными, парламентариям понравилось.