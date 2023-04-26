26 Апреля 2023
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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Министр ЖКХ заявил о восстановлении электроснабжения в поселке Сосьва

Электроснабжение большей части пострадавшего от пожара поселка Сосьва восстановлено. Об этом в своих соцсетях заявил министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Николай Смирнов.

По его словам, на данный момент в Сосьве работают ремонтные бригады в составе 22 человек и трех единиц техники. Эксперты уже создали противоаварийный запас оборудования и материалов, в том числе и электрогенераторов. За счет уцелевших линий электропередачи на скважины уже поступает электричество для обеспечения жителей и пожарных водой. Помогают с этим и резервные источники электроснабжения.

"До конца этого дня будут восстановлены две ветки линии электропередачи напряжением 6 кВ. С утра 27 апреля начнется поэтапная подача электроэнергии на участки, возгорание на которых будет ликвидировано", - написал Смирнов.

Напомним, пожар в Сосьве уничтожил электросетевую инфраструктуру компании "Россети Урал". Энергетики предварительно посчитали, что сгорело около 6 км и порядка 180 опор воздушных линий электропередачи, 7 трансформаторных подстанций, поставлявших электричество в дома 1 400 человек и в 11 социально значимых объектов.

Теги: ЖКХ, Смирнов, электроснабжение, Сосьва


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