26 Апреля 2023
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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге горит три гектара сухой травы

В Екатеринбурге тушат загоревшуюся сухую траву в лесопарке.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сегодня в 14 часов 20 минут по местному времени поступил сигнал о возгорании на улице Мурзинская в уральской столице. Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения установили, что горит сухая трава и лесная подстилка.

"По оперативной информации, площадь пожара составляет три гектара. На месте работают 16 человек личного состава и три единицы пожарно-спасательной техники", - уточнили в ведомстве.

Напомним, на территории Свердловской области из-за крупных пожаров в населенных пунктах введен режим повышенной готовности. Сегодня для жителей уральского поселка Сосьва, потерявших в огне свое жилье и имущество, заработали "горячие линии". О ситуации в поселке уже поставили в известность Владимира Путина.

Теги: трава, пожар, МЧС, Екатеринбург


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