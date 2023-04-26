Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским

Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским. Об этом сообщило китайское агентство "Синьхуа", президент Украины также подтвердил факт переговоров, сообщил, что общение было "длинным и содержательным". Зеленский считает, что разговор даст "мощный толчок развитию двусторонних отношений".

В начале апреля французский дипломатический источник сообщил, что председатель КНР Си Цзиньпин готов позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому, он постарается выбрать для этого подходящий момент. Эта готовность стала результатом переговоров Си Цзиньпина с президентом Франции Эммануэлем Макроном и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Пекине.

Ранее украинский президент заявлял, что хотел бы пригласить Си Цзиньпина в Киев. "Мы готовы принять его [Си Цзиньпина] здесь. Я хочу поговорить с ним. Я общался с ним еще до полномасштабной *****. Но в течение всего этого года, больше чем один год, мы [не общались]", - сказал Зеленский в интервью Associated Press.