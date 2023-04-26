26 Апреля 2023
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Армия и ВПК Украина
Фото: скриншот с telegram-канала &quot;Пресс-служба Пригожина&quot; / t.me/concordgroup_official

ВСУ пойдут в контрнаступление после 2 мая, - Пригожин

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин считает, что контрнаступление ВСУ неизбежно, оно может начаться после 2 мая.

"Сегодня идут дожди, 2 мая должен пройти последний дождь, еще неделю нужно на то, чтобы ветер высушил почву, после этого ВСУ готовы будут двигаться", - говорит Пригожин на аудиозаписи, которая опубликована в телеграм-канале его пресс-службы.

"Будут ли они это делать на 9 мая, чтобы, в кавычках, испортить праздник - может, так, а, может, не так", - добавил он.

"ВСУ готовы полностью идти и резать фланги. Фланги наши никто не прикрывал", - заявил также Пригожин.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на утекшие в Сеть секретные документы Пентагона сообщила, что Украина якобы готовится начать контрнаступление против российских войск уже в мае. Ожидается, что операция, скорее всего, будет развернута на южном направлении, в том числе вдоль береговой линии Азовского моря. Также издание сообщило, что США и НАТО уже передали Киеву достаточно оружия и беприпасов.

Теги: всу, пригожин, контрнаступление


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