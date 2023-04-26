В Тюмени загорелась пятиэтажка: жильцов эвакуировали

В Тюмени сотрудники МЧС России тушат пожар на ул. Воровского, 21, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области. По данным спасателей, сообщение о пожаре поступило в третьем часу дня. Загорелся балкон верхнего этажа пятиэтажки, пламя быстро распространилось на кровлю.

Спасатели эвакуировали 38 человек. Из зоны воздействия опасных факторов пожара спасено восемь человек. По предварительным данным, пострадавших нет.

В настоящий момент пожар на ул. Воровского, 21 в Тюмени локализован на площади 960 кв.м. Работы по тушению продолжаются.

В пресс-службе областной прокуратуры сообщили Накануне.RU, что на место ЧП для оценки ситуации, взятия на контроль вопроса размещения погорельцев и оказания им мер поддержки выехал прокурор Тюменской области Владислав Московских.