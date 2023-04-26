Прокуратура организовала личный прием граждан, пострадавших от пожара в Сосьве

Прокуратура Свердловской области организовала в Сосьве приемную для пострадавших от пожара. Личный прием проводят и.о. прокурора региона Павел Родченков и сотрудники аппарата облпрокуратуры.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, сегодня с 09.00 в здании администрации Сосьвинского городского округа (пос. Сосьва, ул. Толмачева, д. 45, каб. 13) работает выездная мобильная приемная ведомства. Помимо этого, в 10.00 в здании по МКУ "Культурно-досуговый центр" (пос. Сосьва, ул. Балдина, 35), организована встреча с пострадавшими жителями.

Павел Родченков уже поручил подчиненным проконтролировать выплату материальной помощи пострадавшим. Для помощи граждане могут обращаться как лично в приемную, так и по телефону "горячей линии": 8 (343) 376-82-61.

"По всем поступившим обращениям прокуратурой области незамедлительно будут организованы проверочные мероприятия. В случае выявления нарушений закона будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, обеспечивающие реальное устранение нарушений прав жителей Свердловской области", - заявили в прокуратуре.

Напомним, что шесть пожаров за последние сутки разгорелось в населенных пунктах региона. Сильнее всего пострадал поселок Сосьва, где огнем поражено 9000 "квадратов" земли. В результате пожаров почти 700 человек всего за несколько часов остались без крыши над головой. Власти Екатеринбурга и области организовали сбор гуманитарной помощи пострадавшим от огня.