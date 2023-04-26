Правительство против участия россиян в Олимпиаде на условиях МОК

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко высказался по поводу возможного участия российских спортсменов в Олимпиаде и стал на сегодняшний день самым высокопоставленным чиновником, комментирующим эту тему.

По мнению Чернышенко, России не нужна Олимпиада, ради которой спортсменам придется "предать родину".

"К сожалению, международные спортивные федерации больше не придерживаются принципа "вне политики". МОК выдвигает унизительный ультиматум нашим спортсменам: если хотите участвовать в Олимпиаде, вам нужно, по сути, предать родину, осудить ее, и тогда мы вас пустим, но под нейтральным флагом и без гимна. Разве нам нужна такая Олимпиада? Мы такую Олимпиаду не хотим", - заявил Чернышенко в эфире марафона общества "Знание".

Примечательно, что Чернышенко не смутило участие россиян без флага и без гимна в последних нескольких Олимпиадах.

Ранее Международный олимпийский комитет допустил, что россияне смогут участвовать в Олимпиаде под нейтральным флагом и в случае, если они не были замечены в высказываниях в поддержку СВО.