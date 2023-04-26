Для жителей Сосьвы, потерявших дома и имущество при пожаре, открылись "горячие линии"

Для жителей уральского поселка Сосьва, потерявших в крупном пожаре свое жилье и имущество, заработали "горячие линии".

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, жители Сосьвы, нуждающиеся в помощи и консультации, могут обращаться по следующим номерам:

8 (343) 859-81-12 – Нина Валерьевна Сафонова, заместитель начальника отдела ЕДДС МКУ УГЗ и ХО СГО;

8 (902) 267-88-83 – Юрий Григорьевич Колесниченко, заведующий организационным отделом администрации Сосьвинского городского округа.

Кроме этого, в местном Доме культуры открылся центр помощи людям, куда можно обращаться с заявлениями на восстановление документов, банковских карт, с заявками на доставку воды и по многим другим вопросам. По словам свердловского первого вице-губернатора Алексея Шмыкова, в первую очередь погорельцам оперативно по закону выплачивается 10 тысяч рублей.

Далее рассчитываются выплаты по утрате имущества: до 100 тысяч рублей на человека, но не более 300 тысяч рублей на семью. Затем начинается проработка вопросов, связанных с жильем. Часть жителей Сосьвы хочет остаться в поселке и восстанавливать дома, а кто-то выразил желание уехать.

Напомним, что на территории Свердловской области из-за крупных пожаров в населенных пунктах введен режим повышенной готовности. О ситуации в Сосьве поставили в известность Владимира Путина.