Стартовал межрегиональный Каспийский форум по информационной безопасности «Инфофорум-Астрахань»

При поддержке аппарата Совета Безопасности Российской Федерации, Государственной Думы ФС РФ, Губернатора и Правительства Астраханской области в Астрахани проводится 1-й Каспийский форум информационной безопасности.

"Для нас большая честь стать площадкой для проведения такого важного, масштабного мероприятия, где специалисты самых разных областей могут обменяться опытом и рассказать об успешных наработках в сфере цифровой безопасности.

События последних лет чётко показывают, что в отношении нашей страны развернута наступательная информационная война нового типа. В течении всего прошлого года региональная инфраструктура подвергалась ежедневным атакам, однако нашим специалистам удалось оперативно подстроится и выдержать. Оперативное внедрение передового программного обеспечения позволило нам защитить ресурсы региональных органов власти и избежать серьёзных последствий. Подчеркну, что всё ПО отечественного производства.

Будем совершенствовать технологии информационной безопасности для нашего региона и его жителей." - сообщил в своем Телеграм-канале губернатор Игорь Бабушкин.