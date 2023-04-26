26 Апреля 2023
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Экономика Астраханская область
Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

Стартовал межрегиональный Каспийский форум по информационной безопасности «Инфофорум-Астрахань»

При поддержке аппарата Совета Безопасности Российской Федерации, Государственной Думы ФС РФ, Губернатора и Правительства Астраханской области в Астрахани проводится 1-й Каспийский форум информационной безопасности.

(2023)|Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

"Для нас большая честь стать площадкой для проведения такого важного, масштабного мероприятия, где специалисты самых разных областей могут обменяться опытом и рассказать об успешных наработках в сфере цифровой безопасности.

События последних лет чётко показывают, что в отношении нашей страны развернута наступательная информационная война нового типа. В течении всего прошлого года региональная инфраструктура подвергалась ежедневным атакам, однако нашим специалистам удалось оперативно подстроится и выдержать. Оперативное внедрение передового программного обеспечения позволило нам защитить ресурсы региональных органов власти и избежать серьёзных последствий. Подчеркну, что всё ПО отечественного производства.
Будем совершенствовать технологии информационной безопасности для нашего региона и его жителей." - сообщил в своем Телеграм-канале губернатор Игорь Бабушкин.

(2023)|Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

Теги: Инфофорум-Астрахань


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