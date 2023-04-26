Министр МЧС: В Сосьве были выявлены нарушения требований пожарной безопасности задолго до пожара

Еще за две недели до пожара, в Сосьве было выявлено четыре нарушения обязательных требований пожарной безопасности. Об этом сообщает министр МЧС Александр Куренков.

"В рамках превентивных мероприятий в период подготовки к пожароопасному сезону в населенном пункте Сосьва в период с 6 по 12 апреля проводилась внеплановая выездная проверка, в ходе которой было выявлено четыре нарушения обязательных требований пожарной безопасности. Выдано предписание об их устранении, к ответственным лицам применено административное наказание", - заявил Куренков.

По его словам, уже составлен список жителей, чьи дома и имущество пострадали в результате пожара. На данный момент решается вопрос о размещении пострадавших и восстановлении документов. К работе с населением привлечены психологи МЧС России и областной минздрав. На месте также находятся оперативные группы и МЧС России во главе с заместителем министра МЧС Денисовым.

Куренков отметил, что всего от огня в свердловских населенных пунктов удалось уберечь более 1,4 тыс. жилых домов. Один человек погиб, судьба еще одного - остается неизвестной.

Напомним, что шесть пожаров за последние сутки разгорелось в населенных пунктах региона. Сильнее всего пострадал поселок Сосьва, где огнем поражено 9000 "квадратов". В результате пожаров почти 700 человек всего за несколько часов остались без крыши над головой. Власти Екатеринбурга и области организовали сбор гуманитарной помощи пострадавшим от огня.