26 Апреля 2023
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Фото:СКР

СК расследует расстрел французскими наемниками российских военнопленных

Следователи СКР расследуют преступления французских наемников, которые в упор расстреляли российских пленных военнослужащих.

По данным следствия, французские наемники участвовали в боях на стороне Киева в составе полка "Азов"* и 92-й бригады ВСУ.

"Один из них опубликовал фото казни троих российских пленных, которые были расстреляны в упор", - говорится в Telegram-канале ведомства.

Ранее в Сети не раз публиковали видео расправы над российскими военными. В декабре сообщалось, что ООН ведет расследование видеозаписи казни российских военнопленных, которая появилось в интернете месяцем ранее. По информации председателя Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерия Фадеева, расстрел произошел в селе Макеевка в ЛНР. Глава СПЧ назвал этот инцидент демонстративным вызывающим преступлением и заявил, что потребует провести международное расследование.

*Запрещенная в России террористическая организация.

Теги: ск, расстрел, французские наемники, военнопленные


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