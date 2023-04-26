Эрдоган отменил предвыборную поездку по стране из-за состояния здоровья

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отказался от предвыборной поездки в ряд городов страны, которая была запланирована на сегодня. В официальном аккаунте президента в Twitter говорится, что он принял это решение по совету врачей.

Ранее Эрдогану стало плохо в прямом эфире одного из телеканалов, интервью экстренно прервали. Позже официальный представитель президента Турции сообщил, что с Эрдоганом все в порядке, а плохо ему стало из-за желудочного гриппа.

14 мая в Турции пройдут президентские и парламентские выборы, Эрдоган претендует на пост главы государства.