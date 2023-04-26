26 Апреля 2023
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Общество В России
Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Депутат Госдумы предложил штрафовать за пропаганду отказа от вакцинации

Первый замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Сергей Леонов считает, что "антипрививочников" нужно штрафовать.
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"Мы же приняли закон недавно по запрету ЛГБТ-пропаганды. Здесь тоже можно: если сознательно человек пропагандирует отказ от вакцинации — соответствующая статья Административного кодекса", - сказал он на НТВ.

Предложение раскритиковали многие эксперты. Руководитель издания "Медицинская Россия" Игорь Артюхов удивлен тем, что данное предложение сделано депутатом от партии, чей лидер скончался от полиорганной недостаточности после шести вакцинаций от коронавируса. Сравнение же с ЛГБТ-пропагандой вообще неуместно. К тому же, согласно опросам среди врачей, отношение в медицинском сообществе к вакцинации примерно 50 на 50.

В телеграм-канале НТВ "Место встречи" был запущен опрос о том, нужно ли признать пропаганду отказа от прививок экстремизмом. Информационно-правозащитный центр "Иван Чай" пишет, что на 9.00 утра 92% проголосовали за то, что люди имеют полное право не просто отказаться от вакцинации, но и говорить об этом. Голосование к тому времени продолжалось 16 часов. Однако затем в течение полутора часов процент резко снизился до 70%, что может свидетельствовать об искусственной накрутке голосов.

Ведущая, член Совета по внешней и оборонной политике Анна Шафран считает это очередной раскачкой темы принуждения и инфодемии. Это чисто глобалистская повестка.

"Это Фарма борется за бюджет и свою значимость. И "Место встречи" отрабатывает рекламу", - пишет общественная активистка Александра Машкова-Благих.

Она напоминает, что за смерть в результате вакцинации, согласно законодательству, полагается выплата 30 тысяч рублей. Зампредседателя комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Николай Николаев считает это позором. Но и их получить практически нереально, так как для этого нужно еще доказать, что причиной смерти была вакцинация. А вот два законопроекта, давно внесенные в Госдуму и поднимающие размер выплат, в парламенте "потерялись".

Теги: штраф, пропаганда, вакцинация


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