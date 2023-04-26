Дети уральских строителей провели грандиозный концерт на сцене ТЮЗа

Отчетный концерт фестиваля детского творчества "Город мастеров" состоялся на большой сцене Театра юного зрителя в конце апреля. В нем приняли участие более 150 детей сотрудников крупнейшего застройщика Урала — компании "Атомстройкомплекс", сообщили в пресс-службе застройщика.

Фестиваль "Город мастеров" проводится уже в пятнадцатый раз и является важной частью корпоративной культуры компании. Благодаря ему дети учатся достижению поставленных целей, получают уникальный опыт выступления на большой сцене, а еще - видят масштаб и значимость строительной профессии, испытывают гордость за родителей. Площадка для проведения гала-концерта выбрана не случайно: капитальный ремонт Театра юного зрителя выполнила компания "Атомстройкомлекс", в масштабной реконструкции знакового объекта были задействованы практически все службы застройщика.

"Многие участники впервые вышли на сцену много лет назад малышами, а теперь они – настоящие "звездочки" фестиваля, опытные и уверенные в своих силах. 2023 год в России объявлен Годом наставника, поэтому мы внесли некоторые новшества в программу фестиваля – организовали для ребят мастер-классы от ведущих артистов города, состоявшихся профессионалов. Участники "Города мастеров" побывали в настоящей телестудии, взяли уроки у "звездных" педагогов по танцам, рисованию, вокалу, игре на барабанах", – рассказала режиссер фестиваля, заслуженный деятель культуры России Зоя Туганских.

Корпоративный фестиваль детских талантов не единственное мероприятие, которое "Атомстройкомплекс" проводит для подрастающего поколения. Дети сотрудников вместе с родителями посещают экскурсии по достопримечательностям Урала, участвуют в профориентационных и образовательных проектах.

"Атомстройкомплекс" – компания, которая поддерживает и транслирует семейные ценности, преемственность опыта поколений, сохранение традиций. Мы прикладываем все усилия к тому, чтобы строительные профессии были уважаемыми, престижными, чтобы юные уральцы видели в строительстве возможность для творческой, профессиональной реализации, получали качественное образование и работали на благо родного города", — говорит директор по персоналу компании "Атомстройкомплекс" Галина Хабарова.