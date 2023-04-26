Суд оставил под арестом подростка из уральской спецшколы по делу о насилии

На Среднем Урале суд оставил под стражей подростка, обвиняемого в сексуальном насилии в спецшколе.

Напомним, 14 апреля Чкаловский районный суд Екатеринбурга заключил 16-летнего учащегося под стражу. Юноша обвиняется по пункту "б" части 4 статьи 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста). Однако судебный акт об аресте подростка был обжалован стороной защиты.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, апелляция была рассмотрена. В итоге постановление суда первой инстанции оставлено в силе, а жалоба защитника – без удовлетворения. Таким образом, фигурант громкого дела останется под арестом до 11 июня этого года включительно.

Ранее сообщалось, что речь идет спецшколе №124, где детей якобы заставляют избивать и насиловать друг друга. О всех ужасах "наказаний", будто бы инициированных одним из педагогов, рассказали сами воспитанники. Сразу после этого директора заведения отстранили от должности.

В дальнейшем уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков съездил с проверкой в спецшколу №124 Екатеринбурга. По словам омбудсмена, никаких серьезных нарушений в учреждении зафиксировано не было.