Экс-адвокат Бережного обратится к Бастрыкину из-за возможного давления на присяжных

Экс-адвокат Виталия Бережного, обвиняемого в изнасиловании и убийстве восьмилетней Насти М., Александр Почуев собирается обратиться к председателю СКР Александру Бастрыкину. Причина – давление на присяжных по делу Бережного. Детали юрист привел в своем telegram-канале.

Почуев пишет, что 25 апреля защита закончила представлять свои доказательства невиновности тюменца в инкриминируемых ему особо тяжких преступлениях. Однако и новые защитники оказались ограничены судом в ознакомлении с делом и в возможности представления доказательств присяжным. Суд лишает защиту возможности представлять присяжным заседателям доводы и имеющиеся в деле доказательства. Из-за этого в адвокатскую группу вынуждена была вернуться Анастасия Волк – единственный адвокат, которому ещё на этапе предварительного расследования и первого процесса по делу Бережного Тюменский облсуд предоставил по большей части имеющиеся тогда по делу доказательства.

Защите приходиться работать в крайне тяжёлых условиях, отмечает Почуев. Судья Александра Ковалевская исключила одного из присяжных практически по тем же основаниям, по каким ранее была распущена коллегия присяжных в Тюмени. До участников процесса суд не довел никаких фактических данных, которые бы подтверждали наличие оснований для исключения присяжного из состава коллегии. Бережной попросил Почуева обратиться к главе СКР Александру Бастрыкину с заявлением о систематическом воздействии на присяжных со стороны неустановленных лиц и о попытках вмешаться в отправление правосудия по его делу. Заявление будет подано в ближайшее время, написал Почуев.

Напомним, Настя М. пропала 30 июня 2021 г. Ее тело с признаками насильственной смерти обнаружено 19 августа 2021 г. у озера Оброчное в 2,5 км от места ее жительства. По версии следствия, подозреваемым в убийстве оказался 40-летний уроженец Сургута, бывший спецназовец и экс-сотрудник полиции Виталий Бережной. Он снимал квартиру в пансионате, куда Настя в день своей пропажи приходила ловить Wi-Fi. Свою вину подозреваемый признал. По его словам, девочку он встретил на лестничной площадке, заманил в квартиру, связал скотчем, изнасиловал, а после задушил. Бережной сообщил, что в тот момент находился в состоянии наркотического и алкогольного опьянения, а когда протрезвел — спрятал тело в холодильник. Избавился от тела он 17 августа, спрятав его в том месте, которое неоднократно прочесывали волонтеры и поисковики.

СМИ сообщали, что преступление Бережной якобы совершил после употребления наркотика, который усиливает возбуждение. Также была информация, что во время разговора с правоохранителями он "хладнокровно и цинично рассказал о преступлении". Запись разговора якобы попала на видеорегистратор.

При этом сам Бережной после заявил, что будто бы признательные показания у него были выбиты пытками, а результаты экспертизы обвиняемый назвал сфальсифицированными. Он даже написал письмо президенту РФ Владимиру Путину сообщив, что во время подготовки судебно-медицинских экспертиз были "допущены грубые нарушения для того, чтобы выставить его виноватым в убийстве девочки".

Закрытое судебное заседание, на котором присяжные вынесли приговор, состоялось 25 июля. Несколько дней приговор не оглашался. Появилась информация о том, что присяжные оправдали Бережного. Позже в пресс-службе объединенной судебной системы Тюменской области объявили о роспуске коллегии присяжных из-за нарушения тайны совещательной комнаты. Рассмотрение дела начали с самого начала, а в региональной прокуратуре пообещали расследовать утечку вердикта присяжных. После, судья Наталья Жукова заявила о самоотводе.

Дело было направленно на новое рассмотрение в Мосгорсуд.