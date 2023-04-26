В Астраханской области работает горячая линия для будущих контрактников 

По короткому номеру «117» могут позвонить жители Астраханской области, которые интересуется контрактной службой. Линия работает с 8.30 до 18 часов по будням.



Если звонок поступил в нерабочее время, он обязательно запишется на автоответчик. Сотрудник call-центра перезвонит в ближайший рабочий день. На горячей линии также можно узнать о выплатах, льготах и мерах соцподдержки для военнослужащих и их семей.



Найти информацию об условиях службы и льготах для военных и их близких можно на сайте контракт30.рф. Кроме того, по вопросам контрактной службы жители Астрахани могут обратиться на улицу Свердлова, 43, жители районов – в военные комиссариаты по месту учёта.