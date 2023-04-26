Депутатский телемарафон "Все для Победы" в Иркутской области помог собрать более 20 миллионов рублей от жителей региона

В ходе телемарафона «Все для Победы», организованного Законодательным Собранием Иркутской области, жителями Иркутской области собрано более чем 20 млн рублей.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ЗакСО Иркутской области, из этих собранных средств более 5 млн рублей перечислено на счет Иркутской области в фонд «Все для Победы» и фонды, созданные в территориях Приангарья для помощи участникам СВО. Все собранные средства будут потрачены на нужды бойцов.

Также было приобретено 6 автомобилей, закуплено оборудование по заявкам участников специальной военной операции из Иркутской области почти на 15 млн. рублей, направлена автомобильная фура с гуманитарным грузом более, чем на 3 млн рублей.

Напомним, телемарафон состоялся на площадке медиагруппы «Комсомольская правда», в прямом эфире телеканала ТИВИСИ и соцсетях Законодательного Собрания Иркутской области «Вконтакте» и «Одноклассники», при поддержке губернатора региона, депутатов областного парламента и при активном участии депутатов 36 муниципальных дум, в том числе дум поселений, общественных и волонтерских организаций, работников бюджетной сферы. В марафоне приняли участие спикер областного парламента Александр Ведерников, губернатор Игорь Кобзев, координатор регионального проекта «Золотые руки ангела» Евгений Идрисов, волонтеры и общественники, представители штаба «Народного фронта» в Иркутской области.

Депутаты Законодательного Собрания и сотрудники аппарата перечислили на счет Иркутской области в фонде «Все для Победы» около 500 тысяч рублей. Автомобили для отправки в зону СВО предоставлены депутатами ЗС Олегом Поповым, Георгием Любенковым, Денисом Шершневым, председателем Думы Иркутска Евгением Стекачевым, председателем Думы Шелеховского района Федором Саломатовым, а также думами муниципальных образований Черемхово, Черемховского и Заларинского районов.

Самые внушительные финансовые сборы оказались в городе Черемхово, Черемховском, Заларинском и Куйтунском районах.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поблагодарил всех жителей региона, которые участвуют в сборе помощи для отправки в зону проведения СВО. «Сейчас наши жители очень активно оказывают помощь военнослужащим. К нам обращается много организаций и компаний, которые хотят и готовы помогать. В эту работу вовлечены общественные организации, муниципальные власти. Наши ребята на передовой должны постоянно чувствовать, что они в фокусе внимания, что мы вместе с ними», – сказал Игорь Кобзев.

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области Александр Ведерников отметил участие депутатского корпуса, в том числе муниципальных дум в сборе помощи для военнослужащих. «Нам необходимо сплотиться и проявить действенное участие в этом деле путем сбора средств, волонтерской работы, других видов помощи. У нас с военнослужащими одни надежды, одни переживания, и это то, что делает нас большой единой страной», – подчеркнул Александр Ведерников.