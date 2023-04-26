Путину сообщили о проблеме с пожарами в Свердловской области

До президента РФ Владимира Путина дошла новость о крупном пожаре в свердловском поселке Сосьва и его последствиях. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Безусловно, президент в курсе, будем вас информировать", - заявил Песков.

Президент Владимир Путин получает регулярные доклады от МЧС о ситуации с пожарами в Свердловской области, добавил Дмитрий Песков.

Губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву президент поручил 2 мая доложить о мерах помощи гражданам, потерявшим жилье.

Напомним, что шесть пожаров за последние сутки разгорелось в населенных пунктах региона. Сильнее всего пострадал поселок Сосьва, где огнем поражено 9000 "квадратов". В результате пожаров почти 700 человек всего за несколько часов остались без крыши над головой. Власти Екатеринбурга и области организовали сбор гуманитарной помощи пострадавшим от огня.

По одной из версий, пожар вспыхнул из-за тлевшего на территории лесоперерабатывающего предприятия опила. Резкий порыв ветра мог послужить причиной распространения огня на жилой сектор, учреждение ГУФСИН и рядом находящуюся железнодорожную станцию, где стояли вагоны с пиломатериалами.