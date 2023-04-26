Осторожнее с огнем! Свердловское МЧС объявило штормовое предупреждение на 27 апреля

На 27 апреля (четверг) объявлено штормовое предупреждение. По данным МЧС Свердловской области, местами в регионе ожидаются порывы ветра до 17 м/с.

Спасатели просят особенно тщательно соблюдать меры пожарной безопасности и быть предельно осторожными с огнем. В случае ЧП звонить: 101 или 112.

Напомним, к 00.00 26 апреля на территории Свердловской области действовало 9 лесных пожаров, которые поразили 361 га лесного фонда. Дополнительно шесть пожаров за последние сутки разгорелось в населенных пунктах региона. Сильнее всего пострадал поселок Сосьва, где огнем поражено 9000 "квадратов". В результате пожаров почти 700 человек всего за несколько часов остались без крыши над головой.

По одной из версий МВД, в Сосьве пожар вспыхнул из-за тлевшего на территории лесоперерабатывающего предприятия опила, а резкий порыв ветра мог послужить причиной распространения огня на жилые и социально значимые постройки.

Власти Екатеринбурга и области организовали сбор гуманитарной помощи пострадавшим от огня.