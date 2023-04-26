26 Апреля 2023
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Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры

СовФед не смог единогласно одобрить президентский закон о лишении приобретенного гражданства

После бурного обсуждения законопроекта о лишении приобретенного гражданства в Госдуме Совет Федерации решил подстраховаться: профильный комитет подготовил к президентскому законопроекту подробный доклад с пояснениями нововведений.

Сенатор Сергей Цеков (Республика Крым) отметил, что законопроект несправедлив к крымчанам и жителям других регионов, которые недавно вошли в состав РФ: "Что бы не совершил гражданин по рождению – его не лишат гражданства. А мы, получается, можем быть лишены". Начальник главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова попыталась ответить, но ее, кажется, вообще никто в зале не понял, пришлось ответ дополнить спикеру палаты Валентине Матвиенко: "У крымчан такие же права".

Сенатор Людмила Нарусова вступила в дискуссию с коллегой Андреем Клишасом на счет того, что законопроект противоречит, по ее мнению, Конституции. Клишас же так не считает, и его позицию Матвиенко назвала "исчерпывающей".

За законопроект проголосовал 161 сенатор, один воздержался.

Теги: совет федерации, гражданство, законопроект


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