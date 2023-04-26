Губернатор Ярославской области Евраев не опубликовал сведения о своих доходах

Глава Ярославской области Михаил Евраев не опубликовал сведения о доходах за 2022 год, несмотря на то что декларирует борьбу с коррупцией в Ярославской области. По итогам пандемийных 2020 и 2021 годов совокупный заработок губернатора составил более 122 миллионов рублей.

В октябре 2021 года Михаил Евраев был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Ярославской области и предоставил декларацию на сайте правительства области. Дела в пандемию у Михаила Яковлевича в финансовом плане шли очень хорошо – он смог заработать 70,4 млн рублей. В его собственности числятся два автомобиля немецкой марки Volkswagen – Tiguan и Туарег. На каждый из немецких внедорожников у губернатора области есть парковочное место в паркинге. Кроме того, в собственности у Евраева были три квартиры – две в Москве и одна в Санкт-Петербурге, откуда Евраев родом. Столь высокий заработок Евраева объяснили наследством, которое он получил в 2020 году. Довольно странным выглядит тот факт, что наследство Евраеву досталось именно в денежном эквиваленте, да еще и в сумме равной почти в 1 млн долларов.

Странности с доходами Евраева на этом не закончились. В 2021 году Михаил Евраев задекларировал почти 52 млн рублей. Остались все те же три квартиры и паркинги. Каким образом губернатор смог заработать 52 млн, уже не объяснялось. По всей видимости, Михаилу Яковлевичу вновь «досталось наследство».

За прошедший 2022 год, когда Евраев был назначен губернатором Ярославской области, он декларацию не опубликовал. Примечательно, что у губернаторов действительно есть законная возможность не публиковать сведения о доходах в открытом доступе, но многие губернаторы своим примером показывают, что им от граждан скрывать нечего.

Так, например, губернатор Камчатского края Владимир Солодов опубликовал декларацию, согласно которой он заработал чуть менее 7 млн рублей. Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что его доход составил 5,7 млн рублей. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о заработке в размере почти 5,5 млн рублей. Опубликовать доходы в ближайшее время собирается и губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

Михаил Евраев же хранит молчание и свою декларацию решил не публиковать. Между тем СМИ сообщали, что губернатор области поручил провести мониторинг коррупционных проявлений в области, а ранее он обучал лидера экстремисткой организации Алексея Навального* искать коррупцию на государственных заказах.