26 Апреля 2023
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Происшествия Челябинская область
Фото: Накануне.RU

Суд в Челябинске оставил под арестом одного из обвиняемых в убийстве подростка

Челябинский областной суд оставил под арестом Махмасаида Азизова, обвиняемого в убийстве подростка и грабеже.

"Обжалуя постановление районного суда, адвокат просил его отменить, избрать в отношении подзащитного более мягкую меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.

В СИЗО обвиняемый пробудет до 12 июня.

Напомним, тело 17-летнего местного жителя с ножевым ранением обнаружили ночью 9 апреля около одного из домов. В его убийстве обвиняют 20-летнего местного жителя. По уголовному делу задержаны семь человек. Все они являются уроженцами Таджикистана. По версии следствия, обвиняемые и иные неустановленные лица в результате внезапно возникшего конфликта избили руками, ногами и неустановленными предметами подростка, после чего 20-летний обвиняемый ударил потерпевшего ножом в грудь. В результате было повреждено сердце, мальчик скончался.

Теги: убийство, подросток, арест,


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