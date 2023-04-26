Власти объяснили наличие у липецкого губернатора брендовых вещей

Власти Липецкой области Любовь Фролова объяснили наличие у липецкого губернатора Игоря Артамонова брендовых вещей.

"Легко найти, что за 2021-й губернатор задекларировал 51,7 миллиона рублей, из которых 2,7 миллиона - доход на посту губернатора, а 48,9 миллиона рублей - доход от ценных бумаг", - написала в Telegram-канале руководитель управления внутренней политики Липецкой области Любовь Фролова.

Она добавила, что ранее Артамонов работал топ-менеджером в Сбербанке, в 2017 году он задекларировал больше 131 миллиона рублей.

Ранее Telegram-канал Mash опубликовал несколько фотографий Артамонова в дорогой, по мнению авторов, одежде. Авторы канала посчитали, что суммарная стоимость вещей составила почти миллион рублей, при официальном месячном доходе Артамонова в 225 тысяч рублей.

В 2018 году глава Липецкой области попал в скандал после слов о ценах и зарплатах. СМИ привели заявление Артамонова на встрече со студентами: "Если вас не устраивают цены, то это вы мало зарабатываете, а не цены высокие". Сам он заявил, что его неверно процитировали.