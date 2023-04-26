Трудоустройство выпускников колледжей выросло до 76% - Кравцов

В России работают более 3,5 тыс. колледжей, в которых обучаются 3,5 млн студентов. И если в 2021 году средний уровень занятости по итогам завершения колледжа составлял 58%, то сейчас он достиг 76%. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на заседании Президиума Совета законодателей при Федеральном Собрании.

Он рассказал о реализации федерального проекта "Профессионалитет", который представляет собой интеграцию колледжей и предприятий реального сектора. Проект был запущен в прошлом году и реализуется по восьми ключевым отраслям экономики и промышленности, в текущем году будут добавлены новые направления, в том числе малого и среднего бизнеса. С 2024 года будут создаваться кластеры в области электронной промышленности и индустрии робототехники. Сейчас создан 71 образовательно-производственный кластер в 43 регионах.

В 2023 году в проект включили малый и средний бизнес. Ожидается, что к концу 2026 года во всех регионах будет создано порядка 900 кластеров.

В ведомстве связывают улучшение карьерных перспектив юных соискателей с дефицитным характером российского трудового рынка, который стал лояльнее относиться к кандидатам без опыта. Видимо, воодушевленные успехом, в министерстве уже разработали 347 образовательных программ. Министр ожидает, что в 2028 году количество выпускников системы среднего профессионального образования в ключевых отраслях превысит 1 миллион человек. И надеется перейти на отраслевой подход при подготовке кадров по всем ключевым отраслям экономики и промышленности.

С 1 сентября 2023 года на сайте "Работа России" должен появиться сервис по производственной практике и стажировке. К нему подключатся более миллиона работодателей, у которых смогут практиковаться студенты.