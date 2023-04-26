Полиция поможет жителям Сосьвы восстановить уничтоженные в огне документы

Сотрудники ГУ МВД по Свердловской области, в рамках действующего режима повышенной готовности, помогут жителям Сосьвы, пострадавшим от крупного пожара. В частности, свердловчане могут бесплатно восстановить уничтоженные в огне документы, обратиться за консультацией или любой другой помощью. Об этом Накануне.RU рассказал начальник пресс-служба областного главка Валерий Горелых.

"Функционирует передвижной пункт территориального ОВД (штаб) на базе автомобиля "ГАЗель", куда оставшиеся без крова граждане могут обращаться по любым вопросам, в том числе для получения информации о бесплатном оформлении уничтоженных огнем документов в максимально короткие сроки: водительских удостоверений, свидетельств о регистрации транспортных средств (СТС) и паспортов РФ. Руководством ГУ МВД по Свердловской области принято решение о направлении в пострадавший район дополнительных сил и средств из близрасположенных отделов полиции Североуральска, Ивделя, Новой Ляли, Качканара и Краснотурьинска общей численностью более 200 человек", - отметил полковник Горелых.

По его словам, в Доме Культуры действует "горячая линия": 8 (902) 264 06 35 , 8 (982) 734 06 16 . Работу полиции на месте координирует начальник территориального ОВД полковник Олег Якимов, три экипажа вертолета оказывают помощь работающим на земле. Помимо этого, 30 сотрудников полиции будут круглосуточно патрулировать поселок, чтобы не допустить мародерства, а также оперативно оказать помощь людям, в том числе и консультационную.

Движение автомобилей ограничено, поскольку инспекторы Госавтоинспекции осуществляют беспрепятственный проезд для пожарной спецтехники.

"По одной из отрабатываемых представителями МВД версий, пожар вспыхнул из-за тлевшего на территории лесоперерабатывающего предприятия опила. Резкий порыв ветра мог послужить причиной распространения огня на жилой сектор, учреждение ГУФСИН и рядом находящуюся железнодорожную станцию, где стояли вагоны с пиломатериалами. В район ЧП прибыли представители правительства региона и министерства общественной безопасности", - резюмировал Горелых.

Более подробные и точные обстоятельства ЧС выясняют сотрудники полиции, МЧС и СКР.

Напомним, что шесть пожаров за последние сутки разгорелось в населенных пунктах региона. Сильнее всего пострадал поселок Сосьва, где огнем поражено 9000 "квадратов" земли. В результате пожаров почти 700 человек всего за несколько часов остались без крыши над головой. Власти Екатеринбурга и области организовали сбор гуманитарной помощи пострадавшим от огня.