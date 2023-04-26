26 Апреля 2023
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Политика В России
Фото: Накануне.RU

В России урегулируют обращение с медицинскими отходами

Группа сенаторов внесла в Госдуму законопроект о системе обращения с медицинскими отходами.

Эта проблема является крайне актуальной для России, считают авторы, так как сейчас на федеральном уровне отсутствует комплексное законодательное регулирование обращения с медицинскими отходами. В результате экологические и санитарно-эпидемиологические требования повсеместно нарушаются.

В настоящее время затраты по обращению с медицинскими отходами по большей части осуществляются субъектами РФ за счет средств обязательного медицинского страхования.

В 2021 году Правительство разделило по медицинские отходы степени их эпидемиологической, токсикологической, радиационной опасности, а также негативного воздействия на окружающую среду на классы А, Б, В, Г, Д. Но до этого года на федеральном уровне отсутствовала система учета перемещения медицинских отходов по классам.

В прошлом году в России было образовано более 3 млн тонн медицинских отходов, из которых эпидемиологически опасных (класс Б) было 669 тыс. тонн, а чрезвычайно эпидемиологически опасных (В) - 109 тыс. тонн. Также было 718 тонн радиоактивных отходов (Д).

Фактически медицинские отходы класса А (безопасные) уже погружены в объемы твердых коммунальных отходов, а класса Г - в объемы промышленных токсичных отходов, говорится в пояснительной записке.

Законопроект предлагает распространить на систему обращения с медотходами категорий А-Г, уже прошедшими обезвреживание, нормы закона об отходах производства и потребления.

Теги: законопроект, медицинские отходы


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